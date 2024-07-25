İsrail: Lübnan’dan gönderilen 2 İHA etkisiz hale getirildi

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Lübnan hava sahasından giren bir İHA’nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği ve Nehariya sahili yakınlarında da şüpheli bir hava aracının imha edildiği ifade edildi.

Dünya 25.07.2024 12:19 Giriş: 25.07.2024 12:19

Güncelleme: 25.07.2024 12:23 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA