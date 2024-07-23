İsrail, Lübnan’dan Kiryat Şimona bölgesine 15 roket atıldığını duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinden ülkenin kuzeyindeki Kiryat Şimona bölgesine 15 roket atıldığını, İsrail ordusunun da bazı Hizbullah hedeflerini bombaladığını bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Hammam bölgesinde Hizbullah tarafından kullanılan bir füze fırlatma rampasının bombalandığı belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca Ayta eş-Şaab bölgesindeki Hizbullah altyapısını ve El-Hiyam bölgesindeki Hizbullah'ın izleme noktasını da bombaladığı kaydedilen açıklamada, Lübnan tarafından gerçekleştirilen saldırılara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Kiryat Şimona bölgesinde uyarıların ardından Lübnan topraklarından fırlatılan 15'e yakın roket tespit edildi ve roketlerin bazıları imha edilirken, bazıları açık bölgelere isabet etti."

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin sınır yakınlarındaki Kefr Şuba bölgesinde top mermileriyle hedef alındığı ve doğrudan vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Talusa Camisinin minaresine yönelik saldırısına yanıt olarak Kiryat Şimona bölgesinin bombalandığı vurgulandı.

Lübnan Hizbullahı ve İsrail ordusu arasında 7 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattı boyunca çatışmalar yaşanıyor.