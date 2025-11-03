İsrail, Lübnan’ı vurdu: Saldırılar yoğunlaşacak

İsrail, hükümeti “Hizbullah’ı silahsızlandırmakta başarısızlıkla” suçladığı Lübnan’a yönelik saldırılarına hız verdi. İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah’a yönelik saldırılarını yoğunlaştıracağını duyurdu.

“Lübnan hükümeti, Hizbullah’ı silahsızlandırma ve Lübnan’ın güneyinden çıkarma yükümlülüğünü yerine getirmeli. Hizbullah ateşle oynuyor” diyen Katz, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun’u “oyalamakla” suçladı. Lübnanlı mevkidaşı Nevvaf Selam ile Kahire’de görüşen Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ise İsrail’in Güney Lübnan’da işgal ettiği 5 tepeden çekilmesi gerektiğini söyledi. Kasım 2024’te Lübnan ile imzalanan ateşkesi yüzlerce kez ihlal eden İsrail, son savaşta zayıflayan Hizbullah’ın gücünü yeniden inşa etmeye çalıştığı iddiasıyla son günlerde ülkenin güneyine yönelik saldırılarını artırdı.