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İsrail, Lübnan’ı vurmaya devam ediyor: Bugünkü saldırılarda en az 45 kişi öldü

İsrail ordusu, Lübnan’a yönelik hava saldırılarına aralıksız devam ediyor. Saldırılarda bugün en az 45 kişi hayatını kaybetti.

Dünya
  • 29.09.2024 20:27
  • Giriş: 29.09.2024 20:27
  • Güncelleme: 29.09.2024 20:29
Kaynak: iHA
İsrail, Lübnan’ı vurmaya devam ediyor: Bugünkü saldırılarda en az 45 kişi öldü
FOTOĞRAF: İHA

İsrail, Lübnan’da birçok noktaya hava saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Lübnan'ın doğusunda Bekaa Vadisi'ndeki Baalbek-Hermel'e düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin yaralandığını aktardı.

Lübnan'ın güneyindeki Ain Deleb bölgesine düzenlenen saldırılarda ise 24 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren bakanlık, Sidon kenti yakınlarına düzenlenen saldırıda da 29 kişinin yaralandığını açıkladı.

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