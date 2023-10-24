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İsrail, Lübnan’ın güneyindeki bazı bölgeleri vurdu

İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyindeki sınır bölgesine yakın beldeler ve çevresine yönelik saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Dünya
  • 24.10.2023 20:18
  • Giriş: 24.10.2023 20:18
  • Güncelleme: 24.10.2023 20:20
Kaynak: AA
İsrail, Lübnan’ın güneyindeki bazı bölgeleri vurdu
AA

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine yakın beldelere saldırılar düzenledi. 

Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan haberde, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında sınırda yaşanan çatışmalara ilişkin gelişmelere yer verildi.

Haberde, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Mercayun ilçesinde bazı evlerin zarar gördüğü ifade edildi.

Ayrıca İsrail’e ait topçu birliklerinin Rmeyş beldesinin çevresini vurduğu kaydedildi.

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