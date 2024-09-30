İsrail, Lübnan’ın güneyini vurdu: 45 ölü, 70 yaralı
İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden hava saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sivillerin sayısı 45'e yükseldi, 70 kişi ise yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısının 45’e, yaralanan sivil sayısının ise 70’e yükseldiğini duyurdu.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in dün geceden bu yana ülkenin güneyine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, hayatını kaybeden sivil sayısının 45’e, yaralanan sivil sayısının ise 70’e yükseldiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada:
"Halk Sağlığı Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi, dün Sidon'un doğusundaki Ain al-Delb'e düzenlenen İsrail düşmanı saldırısında şehit sayısının 45'e, yaralı sayısının ise 70'e yükseldiğini belirtti."
Öte yandan İsrail ordusunun Batı Bekaa bölgesindeki bir sivil savunma merkezini bombaladığı aktarılan başka bir açıklamada, söz konusu saldırı sonucu 6 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği, 4'ünün belirtildi.