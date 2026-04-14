İsrail 'manipülasyon' demişti: L'Espresso kapağındaki fotoğrafın videosu ortaya çıktı

İtalya'nın önde gelen haftalık dergilerinden L’Espresso'nun son sayısının kapağında kullandığı fotoğraf dünya kamuoyunda ses getirdi.

Kapak fotoğrafında, "İstismar” başlığıyla Filistin'in parçası olan Batı Şeria'daki yasadışı İsrailli yerleşimciler ve onları koruyan İsrail askerleriyle Filistinliler arasında yaşanan bir anın fotoğrafı paylaşıldı.

Fotoğraf, İtalya ve İsrail arasında diplomatik gerilime yok açarken İsrail yanlıları fotoğrafın 'yapay zeka' ile oluşturulduğunu iddia etti.

Fotoğrafçı Pietro Masturzo, iddialara karşı fotoğrafın videosunu ve hikâyesini paylaştı.

İsrail 'manipülasyon' demişti: L'Espresso kapağındaki fotoğrafın videosu ortaya çıktıhttps://t.co/UtmzVrydQx pic.twitter.com/fjMjh5qj3H — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 14, 2026

Söz konusu fotoğrafın yer aldığı sayının kapak yazısı Daniele Mastrogiacomo tarafından kaleme alınarak “Büyük İsrail” projesini, 'dinî kökenlerini' ve uluslararası hukuka aykırılıklarını inceliyor.

L’Espresso’nun 'İstismar' başlıklı sayısı, sosyal medyadan şu ifadelerle paylaşılmıştı:

"Batı Şeria'nın ilhakı, yerleşimcilere göz yuman askerlerle. Gazze yok edildi. Lübnan'daki ilerleyiş. Suriye sınırının ihlali. İran'a karşı savaş. Etnik temizlik ve katliamlar. Sağ siyonizm böyle Büyük İsrail'i somutlaştırıyor."

L'annessione della Cisgiordania, con i soldati complici dei coloni. Gaza annientata. L'avanzata in Libano. Il confine violato in Siria. La guerra all'Iran. Pulizia etnica e massacri. Così la destra sionista dà forma al Grande Israele



Il numero de L’Espresso, in edicola e su app pic.twitter.com/xXEeypA1l9 — L'Espresso (@espressonline) April 13, 2026

İSRAİL, 'MANİPÜLASYON' OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Kapağın yayımlanmasının ardından İsrailli yetkililer dergiye tepki göstermişti. İsrail’in İtalya Büyükelçisi Jonathan Peled, X platformunda yaptığı paylaşımda şunları yazdı: “L’Espresso’nun son kapağının manipülatif kullanımını güçlü şekilde kınıyoruz" demişti.