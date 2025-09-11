İsrail meclisi onayladı: Savaş harcamaları için 9 milyar dolar ek ödenek

İsrail meclisi, savaş harcamalarını finanse etmek için ek 9 milyar dolarlık ek ödeneği onayladı.

İsrail'de yayın yapan Calcalist internet sitesinin haberinde, "İsrail meclisi yapılan ilk oylamada, ağırlıklı olarak güvenlik ihtiyaçlarına tahsis edilmek üzere 30,8 milyar şekel (9,23 milyar dolar) ek ödeneği onayladı" ifadelerine yer verildi.

Oylamada 120 üyenin 42’si yasa tasarısına lehte, 37’si ise aleyhte oy kullandı.

Tasarının yürürlüğe girmesi için, yapılacak ikinci ve üçüncü oturumlarda da Meclis’ten geçmesi gerekiyor.

Oylama yapılan özel bir genel kurul oturumunda gerçekleşti.

Bu oturum, temmuz ayında Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Haredilerin askerlik hizmetinden muaf tutulmasını öngören yasayı çıkarma vaadini yerine getirmemesini protesto ederek hükümetten çekilen iki Ultra-Ortodoks Yahudi (Haredi) partisi ile hükümet arasında yapılan siyasi bir anlaşma çerçevesinde düzenlendi.

İRAN İLE SAVAŞ DETAYI

Anlaşma, Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi'nin (7 sandalye) oylamaya katılmamasını, Şas Partisi'nin (11 sandalye) ise yasa tasarısı lehine oy kullanmasını öngörüyordu.

Ayrıca anlaşma kapsamında İsrail Meclis Maliye Komitesi 80 milyon şekelin (24 milyon dolar) Din İşleri Bakanlığı’na aktarılmasını onaylayacak.

İsrail gazetesi Yedioth Aharonot, savunma bütçesinin artırılması yönündeki oylamanın “savaşın sürmesi nedeniyle ortaya çıkan beklenmedik harcamalar, özellikle 13–24 Haziran 2025 tarihleri arasındaki İran’la savaş ve İsrail ordusunun geniş çaplı askeri alımları”na odaklanılarak yapıldığını yazdı.