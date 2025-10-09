Giriş / Abone Ol
İsrail medyasına göre, ABD Başkanı Trump’ın hafta sonu gerçekleştirmesi beklenen İsrail ziyaretinde kısa süreli temaslarda bulunması bekleniyor.

Dünya
  • 09.10.2025 13:57
  • Giriş: 09.10.2025 13:57
  • Güncelleme: 09.10.2025 14:06
Kaynak: ANKA
İsrail medyası: Donald Trump'ın hafta sonu İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor
Fotoğraf: DepoPhotos

ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiği bildirildi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın 11 Ekim Cumartesi gecesi veya 12 Ekim Pazar sabahı İsrail’e gitmesi bekleniyor. Ziyaretin kısa süreceği belirtilirken, Trump için Ben Gurion Havaalanı’nda resepsiyon verilmesi ve İsrail parlamentosu Knesset’te bir konuşma yapması öngörülüyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump’ın, rehinelerin serbest bırakılmasının gecikmesi durumunda ABD’ye dönüşünün pazartesi günü gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

Trump ile Netanyahu görüştü: Knessete konuşma yapmaya davet
