İsrail medyası: “MOSSAD ve Shin Bet yetkilileri Mısır’dan İsrail’e döndü”
İsrail medyası, Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri için bugün Mısır’a giden İsrail dış istihbarat teşkilatı MOSSAD ve iç istihbarat servisi Shin Bet yetkililerinin İsrail’e döndüğünü belirtti.
Kaynak: İHA
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından ateşkes müzakerelerinin nasıl yürütüleceği merak konusu oldu. İsrail medyasında yer alan haberde, bugün müzakerelerin gerçekleştiği Mısır’ın başkenti Kahire’ye giden İsrail dış istihbarat teşkilatı MOSSAD ve iç istihbarat servisi Shin Bet yetkililerinin İsrail’e döndüğü belirtildi. Haberde müzakerelere ilişkin detay yer almadı.