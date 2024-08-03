İsrail medyası: “MOSSAD ve Shin Bet yetkilileri Mısır’dan İsrail’e döndü”

İsrail medyası, Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri için bugün Mısır’a giden İsrail dış istihbarat teşkilatı MOSSAD ve iç istihbarat servisi Shin Bet yetkililerinin İsrail’e döndüğünü belirtti.

Ajans Haberleri 03.08.2024 22:30 Giriş: 03.08.2024 22:30

Güncelleme: 03.08.2024 22:30 Kaynak: İHA

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