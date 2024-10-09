İsrail medyası yazdı: Gazze Şeridi'nin kuzeyini işgalin 4 hedefi var

İsrail medyası, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgeyi işgalle "Hamaslı savaşçıları abluka altına almak, altyapıyı çökertmek, bölgeden füze atışlarını durdurmak ve sınırdaki tel örgüler bölgesine ulaşmayı engellemek" şeklinde 4 hedefi olduğunu yazdı.

İbranice yayın yapan WALA haber sitesi, "Ordunun Güney Komutanlığı, Tuğgeneral Itzik Cohen komutanlığında 162. Tümenin uzun süredir Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Cibaliya'da karadan saldırıyla büyük bir operasyon planladığını" bildirdi.

Planlanan operasyonun hedefleri şu şekilde sıralandı:

"Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kalanlardan çok sayıda insanı kentin güneyindeki barınma merkezlerine göç ettirmek, direnişçileri öldürülmek, Hamas'ın gizlemiş olduğu altyapıyı yok etmek."

Yazıda, "bu planın tamamlanması durumunda, İsrail ordusunun, bölgedeki insanların arasında kaldığı öne sürülen Hamas üyelerine karşı saldırılarının çok daha kolay olacağı ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki geniş bölgeyi işgal etmesinin kolaylaşacağı" yorumu yapıldı.

Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalar ile birlikte güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere göç ediyor / AA

CİBALİYA, BEYT HANUN VE BEYT LAHİYE'DE ZORUNLU GÖÇ

İsrail ordusu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya, Beyt Hanun ve Beyt Lahiye'den insanların çıkmaları gerektiği yönünde duyurular yapmıştı.

İsrailli site, ayrıca, adını vermediği bir askeri kaynağın, Gazze Şeridi'nin kuzeyinin işgali ile, füzelerin atılması ve Gazze ile İsrail arasındaki sınırda bulunan tel örgülere ulaşma imkanının engellenmiş olmasının hedeflendiğini söylediğini aktardı.

42 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 10 Filistinli öldü, 97 bin 720 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.