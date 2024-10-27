İsrail medyasına göre İran'a saldırı başarısız olsaydı ABD İsrail pilotlarını kurtaracaktı

İsrail basını, İran'a yönelik saldırının başarısız olması durumunda ABD savaş uçaklarından oluşan bir filonun İsrailli pilotları kurtarmayı planladığını belirtti.

İsrail Ordu Radyosunun haberinde, ABD'nin İran'a saldırmadığı ancak Merkez Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçaklarından oluşan bir filonun İsrailli pilotları kurtarmak için hazırlık yaptığı kaydedildi.

Haberde, İsrail Hava Kuvvetlerinin de pilotları ABD'nin yardımı olmadan kurtarmak için bağımsız bir plan hazırladığı aktarıldı.