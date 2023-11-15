İsrail medyasına göre "savaş kabinesi" Gazze'deki esirlerin bırakılması için toplanacak

İsrail'de "savaş kabinesi" olarak adlandırılan "Acil Durum Hükümeti"nin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili anlaşmayı görüşmek üzere toplanacağı bildirildi.

İsrail'de "savaş kabinesi" olarak adlandırılan "Acil Durum Hükümeti"nin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili anlaşmayı görüşmek üzere toplanacağı bildirildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, üst düzey siyasi yetkililere dayandırdığı haberinde, savaş kabinesinin rehine anlaşmasının detaylarını görüşmek için bu gece toplanacağını belirtti.

Hamas'ın birkaç gün önce takas sırasında serbest kalmasını istediği Filistinlilerin sayısında ısrar ettiği hatırlatılan haberde, İsrail'in takas anlaşmasının bir parçası olacak ateşkes günlerini azaltmaya çalıştığına işaret edildi.

Ateşkesin 3-5 gün arasında olabileceğine dikkat çekilen haberde, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırılar sırasında esir alarak Gazze'ye götürdüğü İsraillilerin yakınlarının da "savaş kabinesinin anlaşmayı kabul etmesi" talebiyle bir basın toplantısı düzenleyebilecekleri aktarıldı.

ESİR TAKASI KONUSU

ABD basını, Hamas ile İsrail arasında, Filistinli kadın ve çocuk tutuklulara karşı İsrailli kadın ve çocukların serbest bırakılacağı bir esir takası anlaşmasının birkaç gün içinde duyurulabileceğini öne sürmüştü.

The Washington Post gazetesine konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkili, İsrail ve Hamas'ın, "esir takası anlaşmasının genel hatları üzerinde anlaştığını" iddia ederek, İsrailli ve Filistinli kadın ile çocukların gruplar halinde eş zamanlı serbest bırakılmasının planlandığını ifade etmişti.

İsrailli yetkili, Katar ve ABD’nin arabuluculuğunda yürütülen anlaşma kapsamında, Gazze'ye insani yardım girişinin artmasına olanak sağlayacak 5 günlük ateşkes ilan edileceğini savunmuştu.

Haberde, anlaşmanın İsrail, Katar ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) işbirliğinde "şekillendiği" belirtilerek, İsrailli yetkililerin Katar'dan "sadece arabuluculuk yapmasını değil Hamas'ın esirleri serbest bırakması için nüfuzlarını kullanmasını istediği" ileri sürüldü.

Öte yandan Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'ın Telegram kanalından yayınlanan ses kaydında, Katarlı arabulucuların geçen hafta boyunca Gazze'deki İsrailli esirlere karşılık, Filistinli 200 çocuk ve 25 kadının serbest bırakılması için çalıştığını kaydetmişti.

İsrail'in, Gazze'deki 100 kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını istediğini aktaran Ebu Ubeyde, Kassam olarak, 5 günlük bir ateşkesle 50 kadın ve çocuğu serbest bırakabileceklerini ve bu sayının 70'i bulabileceğini arabuluculara ilettiklerini söylemişti.