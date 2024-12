İsrail mühimmat deposunu vurdu: Tartus'ta 3.0 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti

İsrail, Suriye'nin Lazkiye ve Tartus bölgelerinde bulunan askeri bölgeleri hedef aldı.

Lazkiye ve Tartus'taki, 32. Hava Savunma Alayı, 107. Askeri Karargah ile Hıreysun, Harab, Mıserhin ve Ballutiyye köylerindeki askeri karargahlara ve mühimmat depolarına saldırılar yapıldı.

Mühimmat depolama tesisini hedef alan saldırıların ardından yerel deprem sensörlerinde sismik olay olarak ölçtü.

Savaş Gözlemcisi OSINdefender patlamanın Richter ölçeğine göre 3.0 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

OSINdefender, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

A Massive Explosion seen in Northwestern Syria near the City of Tartus, following an Israeli Strike against a Munitions Depot; with the Explosion reported to have been so large, that it measured as a 3.0 Magnitude Earthquake on nearby Seismic Sensors. pic.twitter.com/i1jC1vNjVJ