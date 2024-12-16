İsrail mühimmat deposunu vurdu, Tartus'ta 'Richter ölçeğinde kaydedilen büyüklükte' patlamalar gerçekleşti

İsrail, Suriye'nin Lazkiye ve Tartus bölgelerinde bulunan askeri bölgeleri hedef aldı.

Lazkiye ve Tartus'taki, 32. Hava Savunma Alayı, 107. Askeri Karargah ile Hıreysun, Harab, Mıserhin ve Ballutiyye köylerindeki askeri karargahlara ve mühimmat depolarına saldırılar yapıldı.

Mühimmat depolama tesisini hedef alan saldırıların ardından yerel deprem sensörlerinde sismik olay olarak ölçtü.

Savaş Gözlemcisi OSINdefender patlamanın Richter ölçeğine göre 3.0 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

OSINdefender, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in bir mühimmat deposuna düzenlediği saldırının ardından, Kuzeybatı Suriye'deki Tartus kentinin yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın o kadar büyük olduğu bildirildi ki, yakındaki sismik sensörlerde 3.0 büyüklüğünde bir deprem olarak ölçüldü."