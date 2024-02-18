İsrail, Nasır Hastanesini hizmet dışı bırakarak askeri kışlaya dönüştürdü
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun uzun süredir abluka altında tuttuğu ve 15 Şubat'ta da baskın düzenlediği Nasır Hastanesini hizmet dışı bırakarak askeri karargaha dönüştürdüğünü açıkladı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Nasır Hastanesindeki son gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.
"İşgalci İsrail, Nasır Hastanesini hizmet dışı bırakarak, askeri kışlaya dönüştürdü." ifadelerine yer verilen açıklamada, İsrail askerlerinin hastanede çalışan 70 sağlık personelini de alıkoyduğu belirtildi.
Açıklamada, "İşgalci İsrail, sağlık personelini uzun saatler boyunca doğumhanede kelepçeli halde bekletti. Askerler alıkoyduğu sağlık personelinin kıyafetlerini çıkararak ardından darbetti." bilgisine yer verilerek, hastanede yalnızca 25 sağlık personelinin kaldığı vurgulandı.