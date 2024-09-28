İsrail: Nasrallah'ın bulunduğu yere yaklaşık 80 ton patlayıcı atıldı

İsrail ordusu, dün akşamdan bu yana Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği 140 hedefi vurduğunu bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarında Hizbullah hedeflerini vurmayı sürdürdüğü aktarıldı.

Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen 140 hedefin dün akşamdan bu yana vurulduğu ifade edilen açıklamada, "Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın bulunduğu yere her biri yaklaşık 1 ton olmak üzere 85 füzeyle yaklaşık 80 ton patlayıcı atıldığı" kaydedildi.

Açıklamada, Hizbullah'ın Lübnan topraklarındaki askeri gücü ve altyapısını yıkmak üzere saldırıların süreceğine işaret edildi.

NASRALLAH İSRAİL SALDIRISINDA ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail savaş uçakları, cuma akşamı, Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesine güçlü bir saldırı düzenlemişti.

Saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Hizbullah'ın kurucu liderlerinden ve mevcut Genel Sekreteri Nasrallah'ın yanı sıra grubun Güney Komutanı Ali Keraki ve diğer liderlik kadrosunu öldürdük" ifadelerine yer verilmişti.

İsrail'in iddialarına uzun süre sessiz kalan Hizbullah, bugün yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Hasan Nasrallah'ın söz konusu saldırıda öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusunun Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırıları devam ediyor / AA

İSRAİL'İN LÜBNAN'DA DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 1030 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanı Firas Ebyad, İsrail'in 16 Eylül'den bu yana ülkeye yönelik saldırıları sonucu 1030 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 352 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Ebyad, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail ile Hizbullah arasında çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgileri paylaştı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den 15 Eylül'e kadar Lübnan'a yönelik saldırılarında 38'i kadın ve 17'si çocuk olmak üzere 610 kişinin öldüğü, 2 bin 56 kişinin yaralandığını aktaran Ebyad, 16 Eylül-27 Eylül tarihleri arasında ise İsrail'in saldırılarında 1030 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Son 2 haftada ölen 1030 kişi arasında 156 kadın ve 87 çocuğun olduğu bilgisini veren Ebyad, bu süre zarfında 6 bin 352 kişinin de yaralandığı ifade etti.

İsrail'in dünden beri sürdürdüğü saldırılarda da 11 kişinin öldüğü ve 108 kişinin yaralandığını bildiren Ebyad, 8 Ekim'den bu yana 1640 kişinin hayatını kaybettiği, 8 bin 408 kişinin yaralandığını söyledi.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 194 kadının öldüğünü bilgisini paylaşan Bakan Ebyad, enkaz altından çıkarılamayan veya henüz kimleri tespit edilemeyenlerin olduğuna da dikkati çekti.