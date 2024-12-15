İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı’nı hedef aldı: 6 ölü

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 436 gündür devam ederken, İsrail ordusu bir kez daha Nuseyrat Mülteci Kampı’nı hedef aldı. Saldırıda, Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera'nın kameramanı Ahmed Al-Louh ve 5 sivil savunma personeli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada saldırı kınanarak, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 196 Filistinli gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, uluslararası topluma ve uluslararası örgütlere İsrail’in Gazze’deki soykırımını durdurması ve gazetecileri hedef almaması konusunda baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

İsrail’in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda 44 bin 976 kişi hayatını kaybetti, 106 bin 759 kişi de yaralandı.