İsrail öldürüldüğünü açıkladı: Muhammed Deif hakkında neler biliniyor?

İsrail'in öldürüldüğünü duyurduğu İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif, yaklaşık 22 yıldır örgütü yönetiyordu. 7 Ekim saldırısının planlayıcılarından olduğu belirtilen Deif, Kassam roketlerini ve Gazze'deki tünelleri tasarlayan kişi olarak ifade ediliyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in öldürüldüğünü bildirdi.

Gerçek ismi Muhammed Diyab İbrahim el-Masri olan Muhammed Deif, 1965 yılında Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde dünyaya geldi. 'Deif', Arapçada "ziyaretçi" ya da "misafir" anlamına geliyor

1987'deki "Birinci İntifada" sırasında Hamas'a katılan Muhammed Deif, fizik, kimya ve biyoloji okuduğu Gazze'deki İslam Üniversitesi'nden fen bilimleri diploması aldı.

Deif, 1989 yılında "Birinci İntifada"nda en şiddetli döneminde İsrail tarafından tutuklandı ve 16 ay gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

Muhammed Deif, Serbest kaldıktan sonra Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları bünyesinde İsrail'e karşı çok sayıda silahlı eylem gerçekleştirdi.

2002'DE KASSAM TUGAYLARI'NIN BAŞINA GEÇTİ

Muhammed Deif, İsrail'in Temmuz 2002'de Salah Şehade'yi öldürmesinden sonra İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın en yüksek askeri komutanı oldu.

Hamas'ın Kassam roketlerini ve Gazze'deki tünelleri tasarlayan kişi olarak bilinen Deif, İsrail'in en çok arananlar listesinde en üst sıralarda yer alıyordu.

7 EKİM SALDIRISININ PLANLAYICILARINDAN

Deif, Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki İsrail'e yönelik saldırısının planlayıcılarından olduğu belirtiliyor.

Reuters'a operasyon hakkında da bilgi veren kaynaklar, saldırının Deif'in de içinde bulunduğu küçük bir grup tarafından tasarlandığını anlattılar. Bu bilgilere göre operasyon yaklaşık 2 yıldır planlanıyordu.

"2014'TEKİ SALDIRIDA GÖZÜNÜ KAYBETTİ"

Deif'in şu ana kadar İsrail tarafından düzenlenen 5 suikast girişiminden kurtulduğu ifade ediliyor. Kendisine düzenlenen son suikast girişimi ise İsrail'in 2014'teki Gazze saldırısı sırasında yapılmıştı.

Reuters'a bilgi veren Hamas'a yakın kaynaklar, Deif'in bu saldırıda bir gözünü kaybettiğini ve bir bacağından ağır şekilde yaralandığını aktardı.

Deif'in eşi ve 2 çocuğu ise aynı sene yine İsrail tarafından düzenlenen bir hava saldırısında hayatlarını kaybetti.