İsrail önce 21 kişiyi öldürdü; sonra ateşkesi yeniden uygulamaya başladığını duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas'ın sabah saatlerinde ateşkesi ihlal ettiği savunularak, Güney Komutanlığı'nın öncülüğünde Gazze'nin güneyinde örgüte yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirildiğini bildirildi. Saldırılarda 21 kişi ölürken İsrail ordusu bir açıklama daha yayımlayarak "anlaşma şartlarına uygun olarak ateşkesi yeniden uygulamaya başladığını" duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin X hesabından yapılan açıklamada, "İsrail ordusu, bugün erken saatlerde ateşkes anlaşmasının açıkça ihlal edilmesinin ardından, Gazze'nin güneyindeki Hamas terör hedeflerine yönelik bir dizi saldırı başlattı" denildi.

"Ateşkes anlaşması gereği teröristler sarı çizgiyi geçtikten sonra vuruldu" denilen açıklamada "Sarı çizginin gerisinde kalan Beyt Lahiya bölgesinde faaliyet gösteren IDF güçlerine yaklaşan birkaç silahlı terörist tespit edildi ve bu durum askerler için acil bir tehdit oluşturdu. Ateşkes anlaşması gereği teröristler sarı çizgiyi geçtikten sonra vuruldu" ifadelerine yer verildi.

"6 KM UZUNLUĞUNDAKİ YERALTI ALTYAPISI VURULDU"

Açıklamada saldırılarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Hamas'ın bu sabah ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal etmesi üzerine İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze genelinde onlarca Hamas terör hedefini vurdu.

Saldırılarda silah depoları, atış noktaları, terör hücreleri ve Hamas'a ait diğer terör tesisleri hedef alındı.

Ayrıca İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail'e yönelik saldırılarda kullanılan yaklaşık 6 km uzunluğundaki yeraltı terör altyapısını 120'den fazla mühimmat kullanarak vurup imha etti."

"İSRAİL SAVUNMA KUVVETLERİ ATEŞKESİ YENİDEN UYGULAMAYA BAŞLADI"

Bu açıklamalardan bir süre sonra yeniden açıklama yapan İsrail Savunma Kuvvetleri, ateşkesi yeniden uygulamaya başladıklarını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siyasi kadronun talimatı doğrultusunda ve Hamas'ın ihlallerine yanıt olarak bir dizi önemli saldırı gerçekleştirdikten sonra, İSK, anlaşma şartlarına uygun olarak ateşkesi yeniden uygulamaya başladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri ateşkes anlaşmasını korumaya devam edecek ve herhangi bir ihlale karşı kararlılıkla karşılık verecektir."