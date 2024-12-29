İsrail ordu radyosu, Gazze'nin kuzeyinde ekim ayından bu yana 40 askerin öldüğünü duyurdu

İsrail ordusunun yaklaşık üç aydır saldırılarını sürdürdüğü ve sıkı kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ekim ayından bu yana 40 İsrailli askerin öldüğü bildirildi.

İsrail ordu radyosunun sosyal medya hesabından yayımlanan haberde, "Ekim ayında Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı hedef alan kara operasyonunun başlamasından bu yana 40 asker öldürüldü" ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu gün içinde yaptığı açıklamada, saldırılarını sürdürdüğü ve sıkı kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi’nin kuzeyinde 1 askerinin daha öldüğünü duyurmuştu.

Buna göre, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunda ölen asker sayısı, 392'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 824'e yükseldi.