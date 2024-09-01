İsrail ordusu, altı esirin cesedini buldu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çok sayıda ceset bulduğunu duyurdu ancak cesetlerin sayısı veya kimliğine ilişkin bilgi vermedi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki çatışmalar sırasında İsrail güçlerinin çok sayıda ceset bulduğu ifade edildi.

Açıklamada, şu aşamada, İsrail güçlerini bölgede halen aktif olduğu, cesetlerin bulunması ve kimliklerinin incelenmesi çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Bu işlemlerin birkaç saat sürmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, cesetlerin nerede bulunduğuna ve sayılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Ancak İsrail'den yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, ordunun Gazze'de 6 İsrailli esirin cesedini bulduğu belirtildi.

İsrail'de muhalefet ve Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri Başbakan Binyamin Netanyahu'yu eleştirmeye devam ediyor

Muhalefet ve esirlerin aileleri Netanyahu'yu, esir takası anlaşması da dahil olmak üzere Hamas'la "savaşı durdurmaya yönelik" bir anlaşma yapılmasını baltalayacak imkansız koşullar koyarak esirlerden vazgeçmek ve onları Gazze Şeridi'nde ölüme terk etmekle suçluyor.

İsrail medyasına göre bu akşam binlerce İsrailli, Gazze'deki Filistinli gruplarla bir esir takası anlaşması imzalanmasını talep etmek için ülke çapında gösteri yaptı.

Göstericiler Tel Aviv, Hayfa ve Rehovot şehirlerinde çok sayıda yolu kapattı.