İsrail ordusu, ateşkesten bu yana Gazze'de 23 Filistinliyi katletti!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından sürdürdüğü saldırılarda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 122 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada İsrail’in, ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılarda yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 3'ü daha önceki saldırılarda yaralanıp ölen, 4'ü son saldırılarda hayatını kaybeden, 22'si enkaz altından çıkartılan 29 ölü ve 24 yaralının ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 67 bin 967'ye, yaralıların sayısının 170 bin 179'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından devam eden saldırılarda şu ana kadar 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 122 kişinin yaralandığı, 381 kişinin enkaz altından çıkarıldığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.