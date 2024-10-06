İsrail ordusu Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil, Beytüllahim, Tulkerim ve Tubas kentlerine düzenlediği baskınlarda aralarında bir gazeteci ile eski tutukluların da bulunduğu en az 15 Filistinliyi gözaltına alındığı kaydedildi.