İsrail ordusu, Batı Şeria'da 25 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinin ortak açıklamasına göre, İsrail ordusu Halil, Beyt Lahim, Kalkiliye, Cenin, Tulkerim, Nablus, Ramallah ve Kudüs'te çeşitli yerlere baskınlar düzenledi.

Söz konusu baskınlarda aralarında çocuklar, kadınlar ve daha önce İsrail hapishanesinden serbest bırakılmış Filistinli esirlerin de bulunduğu 25 kişinin İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Son alınanlarla, İsrail güçlerinin, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinli sayısı 11 bin 200'e yükseldi.

İsrail ordusu, aralarında Kudüs'ün olduğu Batı Şeria'nın tüm kent ve beldelerinde Filistinlilere ait ev ve iş yerlerine baskınlarını artıyor.