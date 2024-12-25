İsrail ordusu Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda, 25 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail ordusunun Ramallah ve Tulkerim kentlerinde dün akşamdan bu yana "benzeri görülmemiş" bir şekilde gözaltı ve saha soruşturmaları yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, söz konusu baskınlarda aralarında eski tutuklular ve kadınların da bulunduğu en az 25 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.