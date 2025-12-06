İsrail ordusu Batı Şeria'da 3 Filistinli genci yaraladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok kentine baskın düzenlediği, Eriha'da ise 3 Filistinliyi darbederek yaraladığı belirtildi.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El Halil ve Cenin kentlerine baskın düzenledi, Eriha'da ise Filistinlileri darbetti.

Filistin'in resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri Eriha'nın kuzeyindeki Çiftlik kasabasının arazisi üzerine kurulmuş bir yerleşim yerinin yakınındaki bir askeri kontrol noktasından geçen 3 Filistinli genci durdurup feci şekilde dövdü. Gençler hastaneye kaldırıldı.

Cenin kentine bağlı pek çok kasaba baskınlara sahne oldu. Kentin güneyindeki Arraba kasabasında çok sayıda eve baskın düzenleyen askerler çok sayıda genci alıkoyduktan bir süre sonra serbest bıraktı.

Cenin'in batısındaki Burkin kasabasındaki baskında mahalle aralarına konuşlanan askerler etrafa gerçek mermilerle ateş açtı.

İsrail askerleri, El Halil'in batısındaki Dura kasabasına düzenledikleri baskında da Filistinlilere gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attı.