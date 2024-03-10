İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki Birzeit beldesine düzenlediği baskın sırasında bir Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, sağlık ekipleri İsrail güçlerinin Birzeit beldesine baskını sırasında kalçasından yaralanan bir Filistinliye sağlık müdahalesinde bulundu.

Adı belirtilmeyen yaralı Filistinli ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, baskını engellemeye çalışan Filistinlilere, İsrail güçlerinin gerçek ve plastik mermilerle ateş açtığını ve göz yaşartıcı gaz kullandıklarını söyledi.

Öte yandan Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Ramallah'ta abluka altına aldıkları bir binadan iki kişiyi, Birzeit beldesinden de bir kişi olmak üzere toplam 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

WAFA ayrıca, İsrail güçlerinin Sila ez-Zahr ve Cenin'de bir köye baskın düzenlediğini bölgedeki kameralara el koyduğunu yazdı.