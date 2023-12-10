İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 3 Filistinliyi yaraladı
Kaynak: AA
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli genci yaraladı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Nablus'taki Asker El-Cedid Filistin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
İsrail askerleri, kendilerine tepki gösteren kamp sakinlerine karşı gerçek mermi kullanarak Filistinli 2 genci yaraladı, Esad Nasrallah isimli genci de gözaltına aldı.
Nablus'a bağlı Asira eş-Şimaliye beldesine de baskın düzenleyen İsrail güçleri, tepki gösteren belde sakinlerine gerçek mermi ve gaz bombası kullanarak müdahale etti.
İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 21 yaşındaki Filistinli bir genç yaralandı.
Sıradaki Haber