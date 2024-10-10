İsrail ordusu, Batı Şeria'da el-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tubas kentindeki El Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek Filistinli direnişçilerle çatıştı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu askeri buldozerler eşliğinde Faria kampına çeşitli noktalardan baskın düzenledi.

Keskin nişancıları binaların çatılarına konuşlandıran İsrail ordusu, çok sayıda mahalleyi kuşatma altına aldı ve Filistinlilerin evlerinde zorla arama yaptı.

Askeri buldozerler kampın alt yapısına ve Filistinlilerin mülklerine zarar verdi.

Baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında silahlı çatışmalar yaşandı ve patlama sesleri duyuldu.

İsrail askerleri Faria Mülteci Kampı'nda çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.