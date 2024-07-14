İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kenti yakınlarında Filistinlilere ait 2 evi yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Eriha kentinin batısındaki Ed-Duyuk Et-Tahta köyüne sabah baskın düzenleyen İsrail ordusu, köydeki 2 ev ile bir istinat duvarını yıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, İsrail ordusu 2024 yılının ilk yarısında Filistinlilere ait 318 yapıyı yıktı.