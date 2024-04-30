İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenleyerek bazılarını gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Nablus'un doğu kesimindeki Asker el-Kadim Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri, bazı aranan kişileri teslim etmemeleri halinde bölge sakinlerinin evini yıkmakla tehdit etti.

Cenin, Tulkerim, Beytüllahim ve El Halil'in çeşitli beldelerine de baskın düzenleyen İsrail ordusu, bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.