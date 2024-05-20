İsrail ordusu, Batı Şeria'daki baskınlarda 26 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da gece düzenlediği baskınlarda aralarında eski tutukluların da olduğu 26 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

Söz konusu baskınların El Halil ve Ramallah'ta yoğunlaştığı, İsrail askerlerinin evlerine baskınlar düzenlediği Filistinlileri ayrıca darbettiği aktarıldı.

İsrail'in dünden bu yana Batı Şeria'da aralarında eski tutukluların da bulunduğu 26 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.