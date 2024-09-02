İsrail ordusu, Batı Şeria'daki El Halil kentinin tüm girişlerini kapalı tutmaya devam ediyor

İsrail ordusu, El Halil kentinin tüm girişlerini kapalı tutmaya 3. gününde de devam ediyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde gasbedilen Filistin toprakları Gush Etzion ve Karmei Tzur'da eş zamanlı olarak gerçekleşen 2 ayrı olayda 4 İsraillinin yaralanmasının ardından İsrail ordusu, El Halil kentinin tüm girişlerini kapalı tutmaya 3. gününde de devam ediyor.

Bölgeden ayrılmak isteyen Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarla demir bariyerleri aşarak kentten çıkmaya çalıştı.