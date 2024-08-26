İsrail ordusu Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e düzenlediği baskınlarda 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde aralarında eski tutukluların da bulunduğu en az 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.