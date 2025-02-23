İsrail ordusu, Batı Şeria'ya tanklarla girdi

İsrail, 2002'den bu yana ilk kez tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

İsrail ordusuna ait 3 tank, beraberindeki askeri araçlarla Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Aktivistlerin paylaştığı ve yerel medyada yer alan görüntülerde Filistinli çocukların tanklara taş attığı görüldü.

Bu görüntüler, 2002'de İkinci İntifada sırasında İsrail ordusunun Batı Şeria'da yürüttüğü "Savunma Kalkanı" ismi verilen saldırıları anımsattı.

İsrail ordusu, gün içerisinde yaptığı açıklamada, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki saldırılarını genişleterek 2002'den bu yana ilk kez tanklarla Cenin'e gireceğini duyurmuştu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından 21 Ocak’ta Cenin kentine başlattığı saldırıyı genişleten ve şiddetlendiren İsrail ordusu yaptığı açıklamada Cenin kenti yakınlarında köylere de saldırılar başlattığını ifade etmişti.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise İsrail tanklarının 22 yıl sonra ilk kez işgal altındaki Batı Şeria'ya girdiğini ve Cenin yakınlarında görüldüğünü yazmıştı.