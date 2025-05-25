İsrail ordusu Batı Şeria’da 10 yaşındaki 3 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Beyt Deccan köyüne düzenlediği baskında 10 yaşındaki 3 Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, askerler köyde çok sayıda eve baskın düzenledi.

Bu sırada Arafat Mufid Salim Hanini ile kardeş oldukları belirtilen Send ve Bera Nasri Hac Muhammed adlı çocuklar gözaltına alındı.

Ayrıca ismi açıklanmayan bir çocuğun ailesine de çocuğun Beyt Furik askeri kontrol noktasına teslim edilmesi yönünde talimat verildi.

İsrail makamları, gözaltıların nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.