İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah'a bağlı bir televizyon ve radyo binasını vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'a bağlı bir televizyon kanalı binasını hedef alırken, Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Dahiye'nin Harat Hıreyk bölgesini hedef alan İsrail ordusu, Hizbullah'a bağlı el-Menar TV binasını bombaladı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde de Dahiye’nin çeşitli noktalarına şiddetli hava saldırıları düzenledi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada da İsrail'in kuzeyindeki Ramat David Hava Üssü'ndeki radarlar ve kontrol odalarının insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı kaydedildi.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan gönderilen 2 İHA'nın engellendiği aktarıldı.

RADYO BİNASI DA HEDEF ALINDI

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'a bağlı Nur Radyosu binasının hedef alındığı bildirildi.

İsrail ordusu Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine 2 Mart'ta başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Dahiye'de yer alan Nur Radyosu'nun bulunduğu binayı hedef aldı.