İsrail ordusu Beyrut'un Dahiye bölgesine 3 saldırı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de 2 binayı hedef alan 3 saldırı gerçekleştirdi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları Dahiye'nin Gubeyri bölgesine 3 saldırı düzenledi.

Saldırılara hedef olan bir binanın tamamen çöktüğüne ilişkin görüntüler sosyal medya ve basında sıkça paylaşıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından, Dahiye'de 2 binanın yer aldığı bir harita paylaşarak, bu binaların Hizbullah'a ait olduğunu iddia etti.

Adraee, paylaştığı haritada görülen binalar ile çevresi için acil tahliye çağrısı yaparak, İsrail ordusunun bu binalara saldırı düzenleyeceğini duyurdu.

İsrail'in Refik Hariri Hastanesi çevresini hedef alan saldırıda ölü sayısı 18'e çıktı

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Devlet Hastanesi çevresine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e, yaralananların sayısı da 60'a yükseldi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden 4'ünün çocuk olduğuna dikkati çekildi.

LÜBNAN'IN DOĞUSUNDA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

NNA'nın haberinde İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğu bölgesindeki Hirmil kentini hedef alması sebebiyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.