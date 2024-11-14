İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye hava saldırısı düzenledi
Kaynak: AA
İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye şiddetli hava saldırıları düzenledi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye 3 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
İsrail ordusunun Dahiye'deki Gubeyri'de bir noktaya iki, Şuveyfat'a da bir hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarıldı.
Söz konusu saldırılarda ölü ya da yaralı olup olmadığı ise bildirilmedi.