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İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye hava saldırısı düzenledi

Ajans Haberleri
  • 14.11.2024 12:25
  • Giriş: 14.11.2024 12:25
  • Güncelleme: 14.11.2024 12:25
Kaynak: AA
İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye şiddetli hava saldırıları düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye 3 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusunun Dahiye'deki Gubeyri'de bir noktaya iki, Şuveyfat'a da bir hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Söz konusu saldırılarda ölü ya da yaralı olup olmadığı ise bildirilmedi.

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