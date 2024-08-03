İsrail ordusu, bir kez daha Tulkerim'i vurdu

İsrail güçleri, Tulkerim'de düzenlediği hava saldırısıyla 4 Filistinliyi öldürdü. İsrail, sabah saatlerinde de Tulkerim kentinde bir otomobili vurmuş, saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında Kassam Tugayları'nın Tulkerim'deki komutanlarından Heysem Nureddin Bıleydi'nin de olduğu aktarılmıştı.

Dünya 03.08.2024 17:19 Giriş: 03.08.2024 17:19

Güncelleme: 03.08.2024 17:24 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Tulkerim / AA