İsrail ordusu, bir kez daha Tulkerim'i vurdu
İsrail güçleri, Tulkerim'de düzenlediği hava saldırısıyla 4 Filistinliyi öldürdü. İsrail, sabah saatlerinde de Tulkerim kentinde bir otomobili vurmuş, saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında Kassam Tugayları'nın Tulkerim'deki komutanlarından Heysem Nureddin Bıleydi'nin de olduğu aktarılmıştı.
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki hava saldırısında4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Tulkerim kentinde açık alandaki Filistinlilere düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail ordusunun "X" hesabından yapılan yazılı açıklamada da Tulkerim'de düzenlenen İHA saldırısında 4 Filistinlinin öldürüldüğü aktarıldı.
BİR GÜNDE İKİNCİ SALDIRI
Bu arada günün erken saatlerinde İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bir otomobile düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) Tulkerim'in kuzeyindeki Attil ve Zeyta kasabalarını birbirine bağlayan yolda bir otomobile hava saldırısı düzenlemişti.
İki roketin isabet ettiği araç alev alırken içindekiler yanarak yaşamını yitirmişti. Hayatını kaybedenlerden birinin de Tulkerim Mülteci Kampı'ndan Heysem Nureddin Bıleydi olduğu açıklanmıştı.
Bıleydi'nin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Tulkerim'deki komutanlarından birisi olarak biliniyor.