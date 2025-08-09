İsrail ordusu, bir kez daha yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı!

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 13'ü insani yardım bekleyenler olmak üzere 14 Filistinli daha hayatını kaybetti.

Dünya 09.08.2025 16:23 Giriş: 09.08.2025 16:23

Güncelleme: 09.08.2025 16:27 Kaynak: AA

Fotoğraf: AA