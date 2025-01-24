İsrail ordusu, Cenin'deki saldırılarını yoğunlaştırdı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na 4 gündür sürdürdüğü saldırıları yoğunlaştırdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, saldırılarını yoğunlaştırdığı Cenin Mülteci Kampı'na takviye güç gönderdi. Bölgede zaman zaman patlama ve çatışma sesleri duyuldu.

İsrail ordusuna ait buldozerler de dört gündür kamptaki altyapıyı ve dükkanları tahrip ediyor.

12 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlattı.

İsrail ordusunun, Cenin kenti ve mülteci kampına sürdürdüğü saldırılarda 12 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 50 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ayrıca Cenin'de su, elektrik ile iletişim altyapısına zarar vererek kesintiye yol açtığı ve bölgedeki evleri yıktığı belirtildi.