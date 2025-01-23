İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerini ateşe verdi!
İsrail güçleri, Cenin Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 5 evi ateşe verdi. İsrail ordusunun ayrıca Cenin'de su, elektrik ile iletişim altyapısına zarar vererek kesintiye yol açtığı ve bölgedeki evleri yıktığı belirtildi.
Kaynak: AA
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 3 gündür saldırı düzenlediği Cenin Mülteci Kampı'nda, Filistinlilere ait 5 evi ateşe verdi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Cenin kampındaki Gubar Mahallesi'nde "Maşarika" ailesine ait 5 evi boşalttı.
İsrail askerleri daha sonra söz konusu evleri ateşe verdi.
Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.
İsrail ordusunun, Cenin kenti ve mülteci kampına 3 gündür sürdürdüğü saldırılarında 12 Filistinli yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.