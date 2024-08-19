İsrail ordusu, Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Filistinlilere ait 4 katlı binayı yıktı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan er-Ram bölgesinde Filistinlilere ait 4 katlı bir binayı yıktığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail güçlerinin yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin bulunduğu caddenin düzenlenmesi için iki askeri kontrol noktası arasında kalan 17 binadan birisini yıktığını açıkladı.

Kudüs Valiliği, İsrail ordusunun korumasında 3 buldozerin bölgeye gelerek Filistinli Enis Zekeriya en-Netşe'ye ait 3 bin 500 metrekarelik bir alanda bulunan 4 katlı bir binayı yıktığını bildirdi.