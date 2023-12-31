İsrail ordusu duyurdu: "Hizbullah'ın kalesi"ne yoğun hava saldırısı düzenlendi

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalar devam ediyor. İsrail ordusu son olarak Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın kalesi" olduğu iddia edilen Kefr Kella beldesine yoğun hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, "İsrail'e ait savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Kella beldesindeki Hizbullah altyapılarına hava saldırıları düzenlediği ve birçok noktanın hedef alındığı" ifade edildi.

ÇATIŞMALAR 8 EKİM'DEN BU YANA SÜRÜYOR

Açıklamada, Kefr Kella'nın "Hizbullah'ın kalesi" sayıldığı ve bu beldeyi birçok kez İsrail topraklarına saldırı için kullandığı öne sürüldü.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalarda 134 Hizbullah mensubu ve 28 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.