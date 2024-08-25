İsrail ordusu duyurdu: Lübnan’ın güneyine saldırılar başladı

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah’ın İsrail’e yönelik geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğunu belirterek, Lübnan’ın güneyine saldırıların başladığını açıkladı.

Hagari, yaptığı açıklamada, “Az önce Lübnan’dan İsrail topraklarına füze ve roketli saldırılar düzenlendi. Bunun üzerine İsrail bölgelerinde sirenler aktifleştirildi” dedi.

Hizbullah’ın geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğuna dikkati çeken Hagari, İsrail ordusunun buna karşılık Hizbullah hedeflerini vurmaya başladığını vurguladı.

Hahari, Lübnan’daki Litani Nehri’nin güneyinde yaşayan Lübnanlılara bulundukları bölgeleri terk etme çağrısı yaparak, İsrail’in kendisine yönelik tüm tehditleri ortadan kaldıracağı uyarısında bulundu.

Öte yandan İsrail Ordu Radyosu’nun haberine göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları şu ana kadar Lübnan’ın güneyinde 40 hedefi vurdu.

HİZBULLAH'TAN SUİKAST MİSİLLEMESİ

İsrail ordusunun Lübnan’a saldırılara başlamasının ardından Hizbullah da Beyrut'ta komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak İsrail’e saldırı başlattığını duyururdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "İslami Direniş Hareketi Mücahidleri, Büyük Komutan Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme çerçevesinde, Siyonist rejimin (İsrail) derinliklerine ve daha sonra açıklanacak olan bir İsrail askeri hedefine doğru çok sayıda insansız hava aracıyla (İHA) hava saldırısı başlattı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca "çok sayıda füzeyle işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde (İsrail'in kuzeyi) çok sayıda düşman bölgesi, kışla ve demir kubbe platformu da hedef alındı" ifadelerine yer verildi.

"İLK AŞAMA BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

Lübnan Hizbullahı, Beyrut'ta Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak İsrail’e başlattığı saldırıların ilk aşamasının 320 füzeyle tamamlandığını açıkladı.

Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, “Allah’ın yardımıyla, ilk aşama başarıyla tamamlandı” ifadelerine yer verildi.

İnsansız hava araçlarının (İHA) İsrail'in askeri kışlalarını ve bölgelerini hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, 320 katyuşa füzesinin de İsrail’in Celile ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan askeri kışlalarını vurduğu vurgulandı.

Açıklamada, operasyonun diğer ayrıntılarının daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

İSRAİL'DE 48 SAAT OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'a başlattıkları "önleyici saldırı" ve Hizbullah'ın da komutanlarından Fuad Şükür'ün suikastına misilleme başlatmasının ardından İsrail'de 48 saat olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gallant'ın "iç cephedeki durum" nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiği belirtildi.

Olağanüstü halin 48 saat boyunca geçerli olacağı ifade edildi.

TEL AVİV VE İSRAİL'İN KUZEYİNDE BAZI KISITLAMALAR GETİRİLDİ

Hizbullah ile yaşanan son çatışmalar nedeniyle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in kuzeyindeki bölgelerde de bazı kısıtlamalara gidildi.

Bu kapsamda açık alanlarda 30, kapalı alanlarda ise 300'den fazla kişiyi aşacak toplantılar yasaklandı.

Ayrıca, Lübnan sınırına yakın plajlar kullanılamayacak.

TEL AVİV YAKINLARINDAKİ BEN-GURİON HAVALİMANI'NDA UÇUŞLARA YENİDEN BAŞLANDI

İsrail'in Lübnan'a "önleyici saldırı" ve Hizbullah'ın da komutanlarından Fuad Şükür'e yönelik suikasta karşılık misilleme saldırısı başlattığını duyurmasının ardından Ben-Gurion Havalimanı'nda ara verilen uçuşlara yeniden başlandığı bildirildi.

İsrail Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Lisa Drir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuzeyde yaşanan gelişmeler üzerine sabah yerel saatle 05.30-07.00 arasında Ben-Gurion'un uçuşlara kapatıldığını belirtti.

Uçuşlara saat 07.00 itibarıyla yeniden başlandığını aktaran Drir, başka havalimanlarına gönderilen uçakların yeniden Ben-Guriona'a yönlendirildiğini ifade etti.

İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ LÜBNAN’A SALDIRILARI GÖRÜŞMEK İÇİN TOPLANACAK

İsrail güvenlik kabinesinin, İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanacağı bildirildi.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail Güvenlik İşlerinden Sorumlu Küçültülmüş Bakanlar Konseyi, bu sabah yerel saatle 07:00'de başkent Tel Aviv'de bir araya gelecek.

Haberde, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın iç cephede halka kısıtlamalar getirilmesine izin veren "özel bir statü" ilan ettiği ifade edildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi de Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant’ın, Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı kompleksindeki özel korunaklı ofisten çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.

Öte yandan İsrail’in Walla News haber sitesine göre İsrail, Lübnan'a saldırı öncesinde ABD makamlarını bilgilendirdi.

Walla News’in haberinde, adı açıklanmayan bir İsrailli yetkilinin, “Hizbullah'a karşı tek başımıza ama ABD ile tam koordinasyon içinde savaşıyoruz.” şeklindeki sözlerine yer verildi.