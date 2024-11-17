İsrail ordusu, Gazze'de 2 askerinin öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü, bir askerin de ağır yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Nachshon Taburundan Yüzbaşı Yogev Pazy (22) ile Çavuş Noam Eitan'ın (21) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda aynı taburdan bir askerin de ağır yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen askerlerinin sayısı, 376'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 798'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine 5 Ekim'den bu yana şiddetli saldırılar ve sıkı kuşatma uyguluyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 846 Filistinli öldü, 103 bin 740 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.