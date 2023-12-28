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İsrail ordusu Gazze'de 3 askerinin öldürüldüğünü duyurdu

Ajans Haberleri
  • 28.12.2023 10:22
  • Giriş: 28.12.2023 10:22
  • Güncelleme: 28.12.2023 10:23
Kaynak: AA
İsrail ordusu Gazze'de 3 askerinin öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ikisi subay 3 askerinin daha öldürüldüğünü, 3'ünün de ağır yaralandığı açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada Gazze'deki yeni kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ikisi subay 3 askerin daha öldürüldüğü, 3 askerin de ağır yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı,167'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 501'e yükseldi.

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