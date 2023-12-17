İsrail ordusu: Gazze'de 4 kilometre uzunluğunda tünel bulundu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 4 kilometre uzunluğunda tünel bulduğunu duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunduğu öne sürülen tünelin, 4 kilometreden daha uzun olduğu ve en derin noktasının 50 metreye ulaştığı kaydedildi.

Girişlerinden biri, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'nın 400 metre yakınında olan tünelin, kendi içerisinde birçok kol ve karmaşık ağdan oluştuğuna işaret edildi.

Açıklamada, atık su gideri, elektrik ve iletişim hatlarıyla donatıldığı ileri sürülen tünelde, "Hamas'a ait çok sayıda savaş malzemesi bulunduğu" iddia edildi.

Söz konusu tünelden İsrail askerlerine saldırılar düzenlendiği ifade edilen açıklamada, tünelin İsrail'e kadar uzanmadığı belirtildi.

Konuyla ilgili Hamas'tan henüz bir açıklama yapılmadı.